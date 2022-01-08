В Алма-Ате мародеры начали вскрывать подземные хранилища топлива. Происходящее попало на видео, которым поделился Telegram-канал Baza.

Как сообщается, из-за беспорядков в Казахстане уже некоторое время наблюдаются проблемы с поставками бензина, а также с работой заправок. На дефицит топлива жители Казахстана жалуются уже некоторое время. В Актау бензин и вовсе начали отпускать по талонам. Из-за этого некоторые граждане начали самостоятельно добывать топливо для своих автомобилей.

На видеозаписи, снятой 7 января, видно, как люди начали вручную закачивать бензин из подземных хранилищ. Произошло это на заправке в Алма-Ате на проспекте Райымбека.

Ранее литр сжиженного газа в Казахстане стоил 60 тенге, но с начала года он стал стоить 120 тенге, что и спровоцировало беспорядки по всей стране.

Ранее в Великобритании поддержали происходящие в Казахстане протесты. По словам читателей Daily Mail, у казахов есть смелость, которой нет у британцев.