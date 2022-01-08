Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Алма-Ате мародеры начали вскрывать подземные хранилища топлива. Происходящее попало на видео, которым поделился Telegram-канал Baza.

Как сообщается, из-за беспорядков в Казахстане уже некоторое время наблюдаются проблемы с поставками бензина, а также с работой заправок. На дефицит топлива жители Казахстана жалуются уже некоторое время. В Актау бензин и вовсе начали отпускать по талонам. Из-за этого некоторые граждане начали самостоятельно добывать топливо для своих автомобилей.

На видеозаписи, снятой 7 января, видно, как люди начали вручную закачивать бензин из подземных хранилищ. Произошло это на заправке в Алма-Ате на проспекте Райымбека.

Ранее литр сжиженного газа в Казахстане стоил 60 тенге, но с начала года он стал стоить 120 тенге, что и спровоцировало беспорядки по всей стране.

Ранее в Великобритании поддержали происходящие в Казахстане протесты. По словам читателей Daily Mail, у казахов есть смелость, которой нет у британцев.

Вам может понравиться

Россиянам готовят выплаты по 30 тыс. рублей пенсионерам и 10 тыс. рублей остальным

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что россиянам необходимо оказать финансовую поддержку. Его слова передаёт издание PRIMPRESS. Согласно заявлению Миронова, население России требуется поддержать. В частности, он отметил естественную убыль
  • Анна
  • 08.01.2022
  • читать 1 минуту

Депутат Госдумы Бессараб: Пенсии россиян вырастут только в случае увеличения зарплат

Пенсионные выплаты неразрывно связаны с зарплатами. Фактически они представляют собой потерянный из-за возраста или других причин заработок. Поэтому без роста зарплаты увеличение пенсий невозможно, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об

Миротворцы РФ наращивают силы в Казахстане

В минувший четверг российские миротворческие силы отправились в Казахстан в рамках совместной операции сил ОДКБ. Их отправка в охваченную протестами страну осуществлялась на основании соответствующего запроса от президента Касыма-Жомарта Токаева.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | город Мытищи: погода, 8 января – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 января – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 января – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 8 января – ясно, до -1 °C | Подольск: погода, 8 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Армавир: погода, 8 января – пасмурно, до 6 °C |