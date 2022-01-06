Жители Великобритании прокомментировали публикацию таблоида Daily Mail о протестах и массовых беспорядках в Казахстане. Они сравнили происходящее в этой стране с Майданом на Украине в 2014 году.

Британцы обратили внимание, что протесты начались из-за увеличения стоимости сжиженного газа. Они отметили, что у казахов есть смелость, которой нет у жителей Туманного Альбиона. Правительство Великобритании давно сидит на шее у народа, но никто ничего не предпринимает, чтобы это изменить.

«Замечательно, Казахстан! Такие бунты должны быть и у нас, но люди в Британии слишком напуганы», – высказал свое мнение пользователь Non-binary roger.

Некоторые комментаторы оказались настроены более решительно:

“Может нам нужно было поступить также с нашим правительством, которое так помешано на всём «зелёном», с его неспособностью справиться с этой компашкой. Кто платит по счетам? Дайте-ка я догадаюсь”, – написал один.

Другой добавил, что если цены на газ и электричество продолжат расти, то беспорядки начнутся и в городах Великобритании.

Не обошлось и без обсуждения версии с вмешательством извне.