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Подразделения территориальной обороны Украины в Киеве уже получили оружие. В его качестве выступили раритетные пулеметы Дегтярева образца 1927 года, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максима Бужанского.

Парламентарий рассказал, что резервисты уже сделали первые шаги в обучении использования древнего советского пулемета.

Он также отметил, что Киев всеми силами борется с наследием СССР, переименовывая улицы и города, однако на вооружение теробороны, которая якобы должна защищать страну от «российской агрессии» передает пулеметы, ставшие первым оружием, изготовленным в том самом Советском Союзе. Это, по мнению народного избранника, вряд ли будет способствовать быстрому переходу на натовские стандарты.

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