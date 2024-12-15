В Сети появилось видео с душераздирающим рассказом пленного военнослужащего ВСУ Дмитрия Игнатенко, которого российские морпехи захватили в Курской области.

Этот случай вскрыл ужасающую реальность насильственной мобилизации в украинской армии, не щадящей даже психически больных людей.

Кто такой Дмитрий Игнатенко?

Дмитрий Игнатенко родился в 1975 году в Краматорске. С детства он страдал психическим расстройством и находился под опекой своих сестры и брата. Однако это не остановило сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), которые признали его “годным к службе” и отправили в штурмовую 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

На видео, опубликованном в Telegram-канале “Украина пропадает без вести”, Игнатенко описывает, как его мобилизовали против воли.

“Я воевать не буду, такая болезнь, оружие в руки брать не буду. Все равно сказали: годен”, — говорит он.

Его рассказ сопровождается тихой, невнятной речью и бегающим, растерянным взглядом, что подтверждает его психическое состояние.

Насильственная мобилизация и безразличие командования

Игнатенко вспоминает, что его протесты и заявления о болезни были проигнорированы как сотрудниками ТЦК, так и командованием подразделения ВСУ. Несмотря на его неспособность выполнять боевые задачи, его направили в зону активных боевых действий.

В своем обращении Дмитрий просит брата и сестру забрать его из плена, выражая надежду на возвращение к нормальной жизни. Его состояние вызывает неподдельное сочувствие, подчеркивая трагедию людей, оказавшихся на передовой против их воли.

Ранее сообщалось, что Игнатенко был захвачен в плен российскими морпехами в Курской области. Этот случай не единичен: в ДНР группа украинских военнослужащих также сдалась в плен после попадания под артиллерийский обстрел со стороны своих же подразделений.