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Бригады армейской авиации Центрального военного округа на протяжении 2022 года получат в свое распоряжение новые ударные вертолеты Ка-52. Эти машины существенно усилят боеспособность подразделений, заявил генерал-полковник Александр Лапин, который командует войсками ЦВО.

Он рассказал, что на вооружение поступит целая эскадрилья Ка-52. Благодаря этому в округе появится первое подразделение, которое будет полностью укомплектовано новейшими винтокрылыми машинами, обладающими высокими ударными возможностями.

Ранее тот же Лапин сообщал, что Центральный округ получит 1300 единиц техники и вооружений в текущем году. Среди них – два дивизионных ОТРК «Искандер», а также 17 воздушных машин и несколько мобильных радиолокационных станций для усиления противовоздушной обороны.

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