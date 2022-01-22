Беспилотный аппарат Bayraktar TB2, принадлежащий Украине, устроил провокационных полет у российских границ. Сперва он патрулировал район неподалеку от Белгородской области, а затем подошел к рубежам РФ на расстояние около 200 метров, сообщил портал Avia.Pro.

Ссылаясь на данные сервиса ADS-B Exchange, авторы публикации отмечают, что ударно-разведывательный дрон поднялся в небо в Харькове и взял курс на Белгородскую область, после чего некоторое время летал у границ России. При этом его замаскировали под вертолет ВВС Франции – именно такие данные транслировал транспондер. Однако французские винтокрылые машины не появляются у рубежей РФ,

Все это говорит о заранее подготовленной провокации, в ходе которой Киев пытался спровоцировать Россию на удар по беспилотному аппарату. Также «Байрактар ТБ2» вполне мог отрабатывать атаки на полевые лагеря российских войск, расположенные неподалеку от границы.