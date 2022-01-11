Американские специалисты установили, сколько раз можно пропускать респираторы типа N95 через циклы дезинфекции.

Данный респиратор является маской на лицо, которая способна перехватывать до 95% частиц, содержащихся в воздухе. По мнению некоторых экспертов, эту маску нужно носить для того, чтобы защититься от штамма коронавируса омикрон. Однако это весьма сложно, так как количество масок N95 ограничено.

В связи с этим эксперты решили узнать, сколько раз можно обеззараживать маску без вреда для её целостности. Участие в исследовании приняли добровольцы. Они проверяли качество фильтров маски через каждые пять циклов дезинфекции.

Оказалось, что даже через 25 циклов обеззараживания маска сохраняет свою эффективность. Таким образом, многократное использование этих масок позволит частично решить проблему с их дефицитом.

Ранее учёные доказали, что клеточный иммунитет, выработанный при простуде, способен защищать от коронавируса. Исследование велось ещё с 2020 года.