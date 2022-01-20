Испугавшаяся трех российских больших десантных кораблей, Швеция бросилась было укреплять обороноспособность острова Готланд. Но столкнулась с целым рядом серьезных проблем с размещением призванных на службу резервистов.

Военнослужащие рассказывают, что в казармах, которые строились еще в начале прошлого столетия, находиться невозможно. Помещения не отапливаются совсем, а температура воздуха на улице не поднимается выше минус 10 градусов. Кроме того, постоянно дует сумасшедший ветер, выдувающий даже минимальные остатки тепла.

Инфраструктура на острове также выглядит ужасно. Попытки реконструировать ее в 2016 году дали какие-то минимальные результаты, однако сейчас в казармах с относительным комфортом могут разместиться не более 150 офицеров и солдат. Если же численность подразделений повышается до 300-400 человек, это становится проблемой, решить которую практически невозможно.