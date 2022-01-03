Разведывательная авиация ВС США трудится, не покладая рук и не взирая на выходные и праздники. Уже утром 3 января Boeing RС-135 появился неподалеку от Крымского полуострова и устроил очередную провокацию.

Перед переговорами между РФ, НАТО и Россией, которые намечены на 10 января, подобные выпады выглядят по меньшей мере странно. Их можно интерпретировать как отказ от обсуждения договора по гарантиям безопасности и даже как агрессивные действия, представляющие угрозу для РФ.

Что именно намеревался разведать в Крыму американский самолет, который прилетел с авиабазе на Кипре, неизвестно. Однако его действия было откровенно провокационными. При этом информации об отправке на перехват российских истребителей ничего не известно.

Напомним, что на днях Boeing RC-135 устроил провокацию, подрезав пассажирский борт авиакомпании «Белавиа». Подобные действия создают серьезную угрозу полетам гражданской авиации, а также являются грубым нарушением международных норм.