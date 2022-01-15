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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поторопился объявлять окончание антитеррористической операции в стране, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что силовики задержали и ликвидировали лишь радикальных протестующих, а настоящие террористы сумели прорваться через блокпосты и рассеялись по все стране.

Портал приводит высказывание военного корреспондента Семена Пегова о том, что Казахстан стал опасным местом для путешествий. В степях можно совершенно случайно столкнуться с джихадистскими или криминальными группировками, которые покинули крупные города после начала контртеррористической операции. Также там рыщут силовики, разыскивающие террористов и встреча с ними тоже может привести к негативным последствиям.

Эксперты отмечают, что хотя силы ОДКБ и казахские спецслужбы действовали слаженно и четко, террористические отряды по-прежнему остаются на территории страны. Поэтому они вполне могут повторить попытку захвата стратегически важных объектов и вернуться в крупные города.

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