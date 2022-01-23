Анкара не позволяет Соединенным Штатам использовать свое воздушное пространство для полетов разведывательных БПЛА. Из-за этого дроны вынуждены облетать турецкую территорию, направляясь на Донбасс и к российским границам в Крыму, сообщил портал Avia.Pro.

Информация о запрете поступила сразу после того, как американский беспилотник RQ-4 Global Hawk на пути в Донбасс сделал большой крюк и обошел воздушное пространство Турции стороной. Эксперты предполагают, что на такой шаг Анкара пошла из-за опасений, что Соединенные Штаты попытаются вести разведку и над турецкой территорией. Они могут отслеживать работу зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Турция приобрела в РФ.

Напомним, что в последнее время разведывательные миссии на Донбассе и в Крыму все чаще возлагаются именно на беспилотники, а не на самолеты ВВС США. Специалисты связывают такой шаг с опасениями, что Россия или самопровозглашенные республики задействуют свои средства ПВО для уничтожения американских летательных аппаратов.