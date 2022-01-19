Разместившие пост в социальных сетях пост с шуткой про Наташ сотрудники ЦСКА, отстранены от дальнейшего выполнения своих обязанностей. Напомним, что речь идет о презентационном ролике, в котором был представлен новый игрок клуба Юсуф Языджи.

В ходе презентации новичка в социальных сетях использовалась фраза «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ». Директор клуба по связям с общественностью Сергей Аксенов заявил, что на официальных сайтах недопустимо публиковать подобные посты. Он назвал презентацию неприемлемой и отметил, что ответственные за нее сотрудники уже отстранены от работы.

За шутливую презентацию уже извинилась Екатерина Кирильчева, возглавляющая CSKA TV. Она рассказала, что ролик создавался в условиях жесткого дедлайна. Также она признала, что идею придумала сама, но теперь считает ее неудачной.

Публикация появилась в социальной сети Instagram, но уже спустя 30 минут ее удалили. До этого момента ролик просмотрели 10 тысяч пользователей.