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Петербуржцы продолжают выкладывать в Сеть материалы, свидетельствующие об отсутствии активности коммунальных служб города в борьбе с последствиями непогоды. Причем такое положение характерно не только для спальных районов. Пользователи соцсетей сообщают, что в Центральном районе снегоуборочная техника не появлялась уже несколько дней.

Доказательством сказанному могут служить короткие видеоролики, появившееся в одном из ТГ-каналов. На них можно увидеть заваленные снегом парковки в окрестностях Аничкова моста.

Подобные сообщения начали появляться уже несколько дней назад. 28 января горожане, проживающие на центральных улицах, сообщали что ни вчерашний, ни позавчерашний снег так никто и не убрал. В результате повсеместно можно наблюдать неубранные большие сугробы, которые петербуржцы прозвали «кучами Беглова», а по тротуарам приходится передвигаться с большой опаской.

Согласно прогнозам синоптиков, 30 января в Петербурге ожидается обильный снегопад. Очевидно, что он еще больше усугубит ситуацию.

Отметим, в связи с состоянием здоровья в ближайшее время не будет на рабочих местах ни вице-губернатора Анатолия Повелия, ни председателя комитета Смольного по благоустройству Василия Пониделко, которые курировали снегоуборочную кампанию.

Ранее СМИ писали о предстоящем визите Александра Беглова в Белоруссию. По мнению журналистов, таким образом губернатор решил дистанцироваться от городских проблем.

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