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Китайские военные эксперты очень внимательно наблюдают за переброской оружия на Украину и действиями НАТО против России. Они отмечают, что точно такого же сценария стоит ожидать и на Тайване. Только вот направлен он будет уже против КНР, а не РФ.

В издании «Хуаньцю шибао» аналитики отмечают, что американские военные уже сейчас появляются на Тайване. Они также заявляют, что США все еще живут в эпохе холодной войны и стремятся к доминированию на всей планете. Они не хотят понимать простую истину, что мир не может и не должен быть однополярным.

До США это не доходит, они мечтают лишь об одном – навязывать свой образ жизни всему миру и задействовать силовые сценарии против тех, кого это не устраивает. Именно поэтому после Украины Вашингтон вполне может перебраться на Тайвань и начать устраивать провокации против Китая.

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