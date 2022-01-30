Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал внешнюю и внутреннюю политику действующего лидера Джо Байдена и заявил, что тот занимается не управлением страной, а «фиглярством высшей пробы».

«Инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются. Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но ее не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил», – заявил бывший глава государства на митинге со своими последователями в Техасе.

Он также отметил, что в таком состоянии Соединенные Штаты не смогут больше сдерживать Китай и Россию. Поэтому Пекин возьмет под свой контроль Тайвань, а Москва вернет Украину и превратит ее в часть пояса безопасности.

Также Трамп выразил недовольство растущим в США числом убийств и проникновением на территорию страны миллионов нелегальных мигрантов.