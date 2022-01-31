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Остановить реальное “вторжение” в США нелегальных эмигрантов, а не гипотетическое России в Украину призвал экс-президент Дональд Трамп действующего главу Соединённых Штатов Джо Байдена.  

По мнению Трампа, прежде чем отправлять войска в Европу, нужно разобраться с проблемами, которые угрожают США напрямую. Одна из них, по мнению бывшего президента, поток нелегалов, который идёт, прежде всего, со стороны Мексики. Силами армии нужно защищать собственные границы, считает Трамп. В своём выступлении он также подчеркнул, что, отправляя войска на другой континент, США “распахивает двери настежь”. 

Ранее президент Байден заявлял, что готовится отправить в Восточную Европу и страны НАТО контингент американских войск. По его словам, он будет не очень большим. Это делается на фоне напряжённости между странами НАТО и Россией. Запад утверждает, что российские войска готовят вторжение на Украину. В Москве неоднократно опровергали наличие таких планов.  

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