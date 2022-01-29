В ближайшее воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Хабар», расскажет о причинах попытки государственного переворота в стране и предшествующих ей массовых беспорядках.

Информацию об этом эфире разместил в социальной сети Facebook пресс-секретарь казахского лидера Берик Уали. Он также отметил, что интервью с главой государства намечено на 17 часов по московскому времени.

Токаев во время эфира не только раскроет причины событий, происходивших в Казахстане в январе, но и изложит свое видение дальнейших отношений с зарубежными партнерами и союзниками и расскажет о грядущих социальных и политических реформах в стране.

Президент даст интервью на русском языке, что, по словам Уали, позволит обеспечить более широкий охват не только местной, но и зарубежной аудитории.