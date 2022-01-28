Британские и американские СМИ пытаются перещеголять друг друга абсурдными заявлениями о «нападении» России на Украину. Пока лидерство в этом нелегком занятии заняло издание The Sun. Чего стоит только его высказывание о том, что это Россия «нагнетает панику» вокруг «украинского вопроса».

Однако это только цветочки. Журналисты издания выдали настоящий шедевр, заявив, что Россия разместила на своих грузовых авто и других транспортных средствах, перемещающихся по стране, специальные ретрансляторы. Они якобы передают поддельные сигналы радаров боевых самолетов, из-за чего создается впечатление, что авиация уже летит «бомбить Украину».

Ложные сигналы видят спутники Запада и поэтому складывается впечатление скорого «нападения».

The Sun сразу же после этого откровенного бреда переключается на тему, которая в последние три месяца стала чуть ли не единственной в медиапространстве. По словам журналистов, президент РФ Владимир Путин провоцирует Запад стягивать войска к рубежам РФ, готовя «вторжение на Украину».

Стоит напомним, что именно британские и американские СМИ каждый день на протяжении 3 месяцев запугивают весь мир сказками о российском «вторжении». Они назначали его на католическое Рождество, затем переносили на новогодние праздники и на середину января. Теперь оказывается, что РФ сперва подождет окончания Олимпиады, а потом уже точно «нападет». Но при этом именно Россия «нагнетает напряженность».