Британское издание The Sun хоть и с некоторым опозданием, но все же включилось в конкурс сценариев «нападения России» на Украину, которые уже несколько месяцев публикуют западные СМИ. Авторы публикации приплели к своей версии варианта развития событий даже «псов Путина» – собак-десантников, которые якобы будут использоваться в боевых действиях против Киева.

По уровню абсурда и глупости «сценарий» издания The Sun вполне может занять одно из лидирующих мест. Журналисты написали, что президент РФ Владимир Путин задействует самый современный арсенал «игрушек», состоящих не только из собак-десантников, но и из «умных» автоматов Калашникова, ударных дронов-невидимок, танков-роботов и многого другого. Все это якобы поможет «смести киевский режим» с лица земли.

Напомним, что такие «планы» и «стратегии» появляются в западных СМИ с завидной регулярностью. РФ реагирует на них достаточно спокойно, так как она неоднократно заявляла, что нападать на Украину не планирует, а войска перемещает исключительно по собственной территории, не собираясь отчитываться перед НАТО и США.