Ряд западных государств во главе с Германией считает Беларусь и Украину странами, входящими в сферу влияния России. Поэтому в случае гипотетического конфликта между НАТО и РФ Берлин может либо занять нейтральную позицию, либо и вовсе стать на сторону Москвы, считает немецкий эксперт Вольфганг Мюнхау.

В своей публикации в издании The Spectator он пояснил, что расширение НАТО на восток создало серьезные риски роста напряженности в Восточной Европе. При этом Россия, которая казалось бы после распада СССР превратилась в заштатную страну со слабой экономикой, внезапно снова заявила о себе. По словам Мюнхау, Москва невероятно грамотно использует свой экономический потенциал, благодаря которому добилась огромных успехов и заставила Запад отступать.

Сейчас войска РФ находятся в Беларуси, а также вдоль границ с Украиной. Помимо этого, ракеты средней дальности, которые дислоцируются в Калининграде, создают угрозу не только для Германии, но и для других европейских государств. При этом Берлин ничего не имеет против, а наоборот, предпринимает попытки выскользнуть из-под опеки Соединенных Штатов.

Такие его действия указывают на несовпадение мнений США и Германии относительно РФ. Именно поэтому Берлин вполне может стать союзником Москвы.