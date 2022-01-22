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Российский истребитель-бомбардировщик часто игнорируется Западом, который не видит в нем грозное вооружение. Однако делает он это абсолютно напрасно. Самолет имеет несколько «сумасшедших причуд», однако его возможности которые постоянно расширяются, «интригуют» экспертов, рассказал американский журналист Томас Ньюдик.

Первым делом он отметил «огромный утиный нос», который позволяет моментально отличить Су-34 от других российских самолетов. Также его особенностью является большая кабина. Ее габариты породили множество слухов, но подавляющее большинство из них – не более, чем фантазии.

Так, в кабине нет полноценной кухни, вместо которой используется лишь нагревательный элемент для разогрева сухого пайка в банках. Полноценный туалет, по словам Ньюдика, тоже отсутствует. Он заменен обычной металлической канистрой с конусообразным отверстием.

В своей публикации в издании The Drive, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», Ньюдик отмечает, что базовые удобства все же весьма полезны в дальних перелетах. Главное не это, а высокие боевые возможности истребителя-бомбардировщика. РФ намеревается в ближайшем будущем установить на него новое вооружение, благодаря которому самолет заставит Запад вздрагивать от страха при одном только упоминании.

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