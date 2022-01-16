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В распоряжении России еще остаются способы ответить Соединенным Штатам на вероятные санкционные ограничения. Вашингтон обещает ввести их в случае нападения РФ на Украину, причем касаются они банков и энергетической сферы.

По мнению эксперта телеграм-канала «Незыгарь», Россия и сама может ввести против США весьма болезненные санкции. Начать можно с удара на опережение. Так, Соединенные Штаты грозят запретить продажу в РФ бытовой техники и электроники. Однако это всего лишь слова, которые вряд ли превратятся в реальные санкции. Поэтому РФ нужно опередить Вашингтон и первой запретить импорт американских приборов. Также она может отказаться от приобретения у США самого разнообразного оборудования и транспорта.

Самым же действенным шагом станет введение запрета на поставки в Соединенные Штаты российских нефтепродуктов. В настоящий момент РФ занимает второе место в списке самых крупных поставщиков нефти в США, поэтому такой запрет нанесет серьезный удар по американской экономике.

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