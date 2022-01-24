Куйбышевский райсуд Петербурга рассмотрел исковое заявление петербурженки, которое она направила к Комитету по здравоохранению города.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Петербурженка с инвалидностью получила рецепт на редкое лекарство. Необходимый препарат в аптеке отсутствовал, в связи с чем учреждение зарегистрировало его на отсроченное обслуживание.

В установленный срок жительница Северной столицы не получила лекарство и была вынуждена приобрести его за собственные деньги. Препарат обошелся ей в 498 523 рубля. В связи с этим горожанка решила подать в суд на комздрав Петербурга. Она намерена была взыскать с ответчика затраченные ею деньги, и 200 тыс. руб моральной компенсации.

В ходе разбирательства суд установил, что истца обеспечили лекарством только 18 июня. До этого времени женщина была лишена права на бесплатное и своевременное медобеспечение. В связи с этим суд постановил взыскать с комздрава Петербурга деньги в счет стоимости лекарства, 5 тыс. в качестве моральной компенсации и еще 8 тыс. за судебные расходы.

Состояние многих поликлиник Петербурга оставляет желать лучшего. Многие из них уже давно нуждаются в обновлении, к примеру, детская больница имени Филатова. Летом 2019 года здравницу посещал губернатор Александр Беглов. Градоначальник обещал привести ее в порядок, однако с тех пор ситуация осталась без изменений.