читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Куйбышевский райсуд Петербурга рассмотрел исковое заявление петербурженки, которое она направила к Комитету по здравоохранению города.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Петербурженка с инвалидностью получила рецепт на редкое лекарство. Необходимый препарат в аптеке отсутствовал, в связи с чем учреждение зарегистрировало его на отсроченное обслуживание.

В установленный срок жительница Северной столицы не получила лекарство и была вынуждена приобрести его за собственные деньги. Препарат обошелся ей в 498 523 рубля. В связи с этим горожанка решила подать в суд на комздрав Петербурга. Она намерена была взыскать с ответчика затраченные ею деньги, и 200 тыс. руб моральной компенсации.

В ходе разбирательства суд установил, что истца обеспечили лекарством только 18 июня. До этого времени женщина была лишена права на бесплатное и своевременное медобеспечение. В связи с этим суд постановил взыскать с комздрава Петербурга деньги в счет стоимости лекарства, 5 тыс. в качестве моральной компенсации и еще 8 тыс. за судебные расходы.

Состояние многих поликлиник Петербурга оставляет желать лучшего. Многие из них уже давно нуждаются в обновлении, к примеру, детская больница имени Филатова. Летом 2019 года здравницу посещал губернатор Александр Беглов. Градоначальник обещал привести ее в порядок, однако с тех пор ситуация осталась без изменений.

Вам может понравиться

Внучка умершей от COVID-19 петербурженки пожаловалась в Комздрав на работу врачей

Жительница Петербурга, выписанная из больницы с симптомами коронавируса, скончалась в возрасте 87 лет. Ее внучка обратилась в прокуратуру после того, как сотрудники клиники потребовали заплатить за переливание крови для бабушки.

Захарова: Запад использует Украину, как поле для экспериментов

США и Европа воспринимают Украину как инструмент для продвижения собственных интересов и используют эту страну в качестве плацдарма для разного рода экспериментов. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел

Заявления Смольного о росте промышленности расходятся с критическим положением бизнесменов Петербурга

В этом году рост промышленности Петербурга достиг чуть выше 7%. Однако малый и средний бизнес по-прежнему в тяжелом экономическом положении. Из-за антиковидных ограничений Смольного многие предприятия закрываются. Руководитель Комитета по
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |