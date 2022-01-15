Российский спецназ представляет собой грозную силу, но он абсолютно не соответствует натовским стандартам. Такое странное заявление сделали авторы издания Strategy Page. Они сравнили действия войск специального назначения Альянса и РФ, чтобы выяснить, у кого лучше подготовка.

Авторы копнули довольно глубоко – во времена войны в Афганистане. Они отметили, что тогда в советском спецназе в основном служили призывники, однако грамотная подготовка и правильный отбор позволял сделать из них элитных воинов. Тогда афганские боевики предпочитали исчезнуть до того, как их заметят советские спецназовцы.

После развала Союза спецвойска, как и вся российская армия, находились в состоянии деградации. Ситуация изменилась уже в нулевых годах. В Грузии спецназ первым вошел на территорию страны, а в Сирии фактически сохранил власть за Башаром Асадом.

Сейчас российские спецназовцы представляют еще большую угрозу для противника, чем в холодную войну. Но их подготовка не отвечает натовским стандартам. Кто рассказал автору, что все войска в мире должны подстраиваться под придуманные в США стандарты, не совсем понятно. Впрочем, в этом вся суть военно-политических организаций под началом Вашингтона – они должны плясать под его дудку.