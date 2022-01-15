читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский спецназ представляет собой грозную силу, но он абсолютно не соответствует натовским стандартам. Такое странное заявление сделали авторы издания Strategy Page. Они сравнили действия войск специального назначения Альянса и РФ, чтобы выяснить, у кого лучше подготовка.

Авторы копнули довольно глубоко – во времена войны в Афганистане. Они отметили, что тогда в советском спецназе в основном служили призывники, однако грамотная подготовка и правильный отбор позволял сделать из них элитных воинов. Тогда афганские боевики предпочитали исчезнуть до того, как их заметят советские спецназовцы.

После развала Союза спецвойска, как и вся российская армия, находились в состоянии деградации. Ситуация изменилась уже в нулевых годах. В Грузии спецназ первым вошел на территорию страны, а в Сирии фактически сохранил власть за Башаром Асадом.

Сейчас российские спецназовцы представляют еще большую угрозу для противника, чем в холодную войну. Но их подготовка не отвечает натовским стандартам. Кто рассказал автору, что все войска в мире должны подстраиваться под придуманные в США стандарты, не совсем понятно. Впрочем, в этом вся суть военно-политических организаций под началом Вашингтона – они должны плясать под его дудку.

Вам может понравиться

Политолог Данюк: Если НАТО отказывает РФ в гарантиях безопасности, пусть рискнет разместить свои базы на Украине

Вашингтон постоянно говорит о свободе выбора Украины, о ее возможности самостоятельно решать вопросы вступления в НАТО, но в то же время делает все возможное, чтобы не принимать страну в Альянс.

Российские миротворцы прекратили вооруженное столкновение Азербайджана и Армении

11 января миротворческие силы РФ остановили бой в Гегаркуникской области Армении. Очередное вооруженное столкновение между Ереваном и Баку началось из-за того, что стороны не поделили автомобильное шоссе в районе Верин

В Южной Корее заявили о желании арендовать у России Дальний Восток

Южная Корея совсем не против взять у России в аренду практически всю территорию Дальнего Востока. Кандидат в президенты страны Хо Ён Гён заявил, что обязательно поднимет этот вопрос, если одержит
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 января – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 15 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 января – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 января – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 15 января – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 15 января – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 15 января – снег, до 0 °C |