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Североатлантический альянс дал России понять, что готов к диалогу, поэтому она должна объяснить целесообразность дальнейшего наращивания сил на границе с Украиной, заявил в интервью The Washington Post генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что от Москвы сейчас требуется предпринять меры для деэскалации ситуации и сесть за стол переговоров для серьезного политического диалога с Североатлантическим альянсом.

По словам Столтенберга, проведенное в январе заседание Совета Россия-НАТО стало первым и очень правильным шагом к устранению недопониманий. Стороны не смогли прийти к консенсусу, однако мероприятие показало, что направление выбрано верно и нужно продолжать движение.

Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что в ответе НАТО имеются перспективы для продолжения переговоров, однако Москва не собирается торопиться с заключениями по этому поводу.

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