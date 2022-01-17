Известный музыкант и шоумен Стас Барецкий создал кавер-версию на новую песню рок-группы «Ленинград» и ее лидера Сергея Шнурова «Пока так».

Видео с кавером Барецкий опубликовав своем аккаунте в Instagram. Музыкант выразил солидарность своему коллеге и посвятил свой эксцентричный кавер коммунальщикам Петербурга.

«Революционеры разбудили Герцена, а коммунальщики разбудили Шнура, чему я несказанно рад. Я посвящаю этот кавер на песню Шнура всем коммунальщикам», – заявил Барецкий перед исполнением песни.

Подписчики музыканта в комментариях под видео отметили, что губернатор Петербурга Александр Беглов разбудил всех, кроме самого себя и работников коммунальных служб города. Пользователи выразили Шнурову «отдельный респект» за креативный подход к критике чиновников Смольного и губернатора Беглова за ненадлежащую работу по уборке города.

«Шнур разбудил народ окончательно», – написал один из подписчиков.

«Выразил по-народному мнение петербуржцев», – заметил другой пользователь.

Лидер группы «Ленинград» снял клип «Пока так» в одном из петербургских дворов у Сенной площади. Музыканты на фоне свалки мусора исполнили песню, в которой высмеяли работу Смольного и коммунальных служб нынешней зимой.

Видео стало вирусным и набрало порядка 30 млн просмотров на YouTube.

Хит мгновенно подхватили и уличные музыканты Петербурга. Исполнителей кавера горожане снимали на видео на набережной канала Грибоедова и Петроградской стороне.