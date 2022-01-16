The Economist сообщает о том, что США и Китай находятся в одном шаге от военного конфликта.

Начиная с 2021 года американскими и союзными самолетами наблюдения были зафиксированы опасные инциденты с самолетами Народно-освободительной армии.

Британское издание напомнило об инциденте, который случился в апреле 2001 года американский самолет-разведчик ЕР-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии в Южно-Китайском море. Воздушное судно ВВС Соединенных штатов получило серьезные повреждения, после чего без разрешения приземлилось на острове Хайнань. Силовые структуры Китая задержали и провели допрос 24 членов экипажа.

После того, как американский посол в Пекине Прюер принес извинения за сложившуюся ситуацию, разведчиков удалось освободить.

В 2001 году оба правительства положили конец противостоянию, однако спустя два десятилетия США и Пекин не пойдут на компромиссы.

По словам эксперта, в какой-то момент острые инциденты приведут к глобальной проблеме, которую решить будет гораздо сложнее.