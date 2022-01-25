Соединённые Штаты не намерены давать гарантий, что Украина в ближайшем будущем не вступит в НАТО. Во всяком случае, такое положение не будет прописано в соответствующем письменном ответе России. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

По словам американского чиновника, двери Североатлантического альянса всегда должны оставаться открытыми, а у любого государства есть право выбирать, с кем сотрудничать и заключать союзы. США не будут делать никаких заявлений, которые бы противоречили этой позиции, подчеркнул Прайс.

Тем не менее о том, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время. в США всё же сомневаются. О низкой вероятности вхождения бывшей советской республики в Североатлантический блок ранее говорил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Заявления Байдена и Прайса прозвучали на фоне переговоров России и Запада по гарантиям безопасности. Москва требует от западных партнёров в том числе не принимать в НАТО бывшие республики Советского Союза.