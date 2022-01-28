Вашингтон беспрерывно рассказывает о «российской агрессии», однако это именно он, а не Москва разбросал по всему миру свои военные базы и усиливает присутствие даже там, где напрочь отсутствуют его интересы, рассказал военный эксперт Джонатан Кук, слова которого приводит издание «Свободная пресса».

Аналитик напоминает, что войска США присутствуют и на Ближнем Востоке. Их военных баз нет только в нескольких государствах, но это вопрос времени. Не исключено, что именно с этого направления Вашингтон попытается в очередной раз приблизиться к российским рубежам, что станет неприятной неожиданностью и нарушением красных линий Москвы.

Сделать это будет непросто, так как даже самые верные союзники Соединенных Штатов в Ближневосточном регионе не слишком доверяют им после афганской кампании и трусливого бегства НАТО из страны. Однако уже сейчас количество военных баз является таким, что РФ выражает обеспокоенность.