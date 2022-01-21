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Киев в нарушение всех требований Минских соглашений продолжает активно перебрасывать к линии разграничения тяжелое вооружение и технику. Подробности рассказал советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.

Он пояснил, что переброску реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок, другого тяжелого вооружения фиксируют не только разведка ЛНР, но еще и наблюдательная миссия ОБСЕ. Она регулярно отражает все это в своих отчетах, но агрессивные действия Киева уже давно остаются незамеченными на Западе.

Мирошник также отметил, что из-за действий Киева и истерии по поводу скорого «нападения» России ситуация в самопровозглашенной республике напряжена до предела. Украина периодически обстреливает позиции защитников ЛНР, перемещает технику, что в столь накаленной ситуации может привести к серьезному вооруженному столкновению.

Напомним, что ранее о повысившейся активности ВСУ заявили и в ДНР. Представители республики предупредили, что Киев готовит масштабные провокации сразу на нескольких направлениях.

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