Сотрудники колл-центра от «Невского экологического оператора» вызвали недоумение у петербуржцев

«Невский экологический оператор» (НЭО) открыл новую горячую линию для обработки обращений граждан по вопросам вывоза мусора. Она доступна ежедневно по номеру 7 (812) 213–07–10.

Предполагалось, что дополнительная линия ускорит коммуникацию между жителями и регоператором, однако после первых звонков у горожан сформировалось иное мнение.

Они говорят, что операторы горячей линии не всегда отвечают на звонки. Если все же до оператора получается дозвониться, то чаще всего они не в состоянии компетентно ответить на обращения жителей: не разбираются с территориальными схемами и графиками уборки.

Из-за некачественной работы регоператора жителям приходится и дальше жить со зловонными свалками под окнами. В социальных сетях люди жалуются и удивляются, почему компания не наняла на эту работу ответственных сотрудников.

Регоператор решил открыть новую линию из-за того, что на старую было слишком много звонков и она не выдерживала нагрузки.

Ранее профильные специалисты сообщали, что НЭО получил лицензию на работу лишь в конце августа 2021 года. До начала мусорной реформы, 1 января 2022 года, у оператора не было времени, чтобы подготовить мощности к работе в таком крупном городе.

При этом открытие горячей линии не решит вопрос с вывозом отходов, так как это системная проблема, а не коммуникационная. Дело в том, что Смольный передал НЭО старую территориальную схему, которая уже потеряла свою актуальность. Из-за этого перевозчики не всегда могут добраться до мусорных площадок, так как не знают схему проезда или расположение новых точек.

Также НЭО отдал госзаказы некомпетентным перевозчикам, мощностей которых не хватает для уборки мусора в многомиллионном городе. Например, компания «Эко Лэнд» не обладает достаточным автопарком, чтобы оперативно вывозить мусор из северных районов города.

Следующей проблемой является отсутствие специального инвентаря у перевозчиков: контейнеров для общего и раздельного сбора. Из-за их дефицита петербуржцам приходится оставлять пакеты с мусором на земле. Таким образом проблема вывоза мусора в Петербурге заключается не в перегруженности телефонной линии, а в системных управленческих и технических ошибках администрации губернатора Беглова.