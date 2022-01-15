Россия имеет бесспорное превосходство в воздухе перед Украиной, однако США могут решить эту проблему, уверен военный эксперт Филипп А. Карбер. В своей публикации он предлагает властям начать крупные поставки в Киев переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер».

Украине понадобится как минимум несколько сотен этих ПЗРК, чтобы организовать оборону мостов и военных баз, важных транспортных артерий и других объектов. Кроме того, «Стингеры» могут стать прикрытием для мобильных военных подразделений, защищая их от атаки с воздуха.

Карбер, слова которого приводит портал «Военное дело», перенесся во времени в 80-е годы прошлого столетия и заявил, что еще в Афганистане советские войска как огня боялись американских «Стингеров». Сейчас якобы пришло время напомнить о них российской армии.

Стоит напомнить, что о поставках ПЗРК США упоминали еще в прошлом году. Поэтому не исключено, что ВСУ совсем скоро смогут получить эти комплексы.