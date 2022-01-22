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Британскому авианосцу HMS Prince of Wales не стоит устраивать провокации против России во время учений у берегов Норвегии. Это поможет ему избежать позора, уверены эксперты китайского издания Sohu.

Напомним, что авианосный корабль уже отправился в Норвегию, где пройдут крупные маневры Североатлантического альянса. В Китае считают, что Великобритания решила задействовать этот корабль, чтобы в очередной раз организовать провокацию у российских границ.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что HMS Prince of Wales постоянно подвергается критике в Британии. Его главной проблемой является низкая обороноспособность, не позволяющая участвовать в реальных боевых действиях. Корабль всего 87 дней находился в море, а все остальное время провел в ремонтах.

Если он рискнет повторить трюк эсминца «Дефендер» на учениях практически у самых границ России, его ожидает незавидная судьба, уверены китайские эксперты. Поэтому чтобы избежать позора, Лондону лучше не использовать авианосец для провокаций.

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