Появление дронов над важными объектам сейчас обсуждают в Швеции. Там уверены, что речь идёт о российских беспилотных летательных аппаратах. Появления техники фиксировали несколько раз. Последний такой инцидент произошёл 16 января.

О появлении летательных аппаратов написало шведское издание “Aftonbladet”. Журналисты уверяют, что дроны наблюдали в одних и тех же местах. Причём по пути к столице Швеции Стокгольму они всегда двигались группой. Издание уверяет, что полёты не были согласованы с полицией страны.

По словам очевидцев беспилотники кружили, в частности, над нефтяными базами и резервуарами с топливом в порту Берга, который является частью топливной системы страны. Также дронов заметили над важными правительственными и социальными объектами, телебашней, гидротехническими сооружениями и так далее.

По мнению специалистов, слова которых приводит шведское издание, в случае если летательные аппараты несли бы с собой вооружение, они могли бы представлять серьёзную угрозу. Инцидентами с дронами уже занимаются правоохранительные органы. Там создали специальные группы, которые ведут расследования.