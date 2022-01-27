Москва в состоянии ответить на любое действие вероятного противника в любой точке Земли. К таким выводам пришло китайское издание NetEase, описывая недавние манёвры российского флота в Тихом океане.

Журналисты издания рассказывают, что некоторое время назад США в виде демонстрации своей мощи направили к Чёрному морю два стратегических бомбардировщика. Такие действия американцев, утверждают в издании, можно было расценить, как провокацию против России.

Российские военные нашли чем ответить. Спустя некоторое время после того, как были обнаружены самолёты ВВС США, у берегов Гавайских островов неожиданно появился российский корабль-шпион. Это, по словам обозревателей NetEase, стало для Соединённых Штатов полной неожиданность. Тем более что Гавайи являются одним из стратегически важных районов Америки.

В этих действиях российских военных журналисты КНР увидели проявление китайской военной мудрости. Ещё в 5 веке до нашей эры философ Сунь-цзы писал: “находясь далеко, показывай противнику, что ты близко”. Именно это и продемонстрировал Владимир Путин, резюмировали в NetEase.