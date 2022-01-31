Президент Украины Владимир Зеленский, который потребовал от американского коллеги Джо Байдена «успокоиться» и не нагнетать ситуацию, подвергся критике Запада. Так, его жестко осадил шведский дипломат Андерс Аслунд.

Он заявил, что Киев должен бесконечно благодарить Соединенные Штаты за военную помощь и за предупреждения о возможном «нападении России», а не «выделываться» и требовать прекратить нагнетать панику в стране. Разведка США якобы гораздо «сильнее украинской», поэтому ей лучше знать, «нападет Россия или нет».

«Разведка США гораздо лучше осведомлена о процессах в России, чем украинская. Это объективно. Поэтому заявлять, как это сделал Зеленский, что «всё не так уж плохо», никак нельзя», – заявил дипломат.

Напомним, что Зеленский призвал США прекратить сеять панику по поводу гипотетического «вторжения России». Он пояснил, что ничем не подкрепленные заявления, которые звучат каждый день, негативно влияют на украинскую экономику.