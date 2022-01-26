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Подводные лодки проекта «Варшавянка» из состава российского Черноморского флота, будут отвечать за безопасность границ страны на фоне появления в регионе трех натовских кораблей. Издание Avia.Pro отмечает, что несколько субмарин уже вышли в море и готовы к пресечению провокаций и отражению возможных агрессивных действий потенциального противника.

В настоящий момент по направлению к Черному морю идут два испанских корабля – фрегат ESPS Blas de Lezo и патрульный El Meteoro. Вместе с ними в акваторию намерен войти еще и давний знакомый РФ – эсминец ВМС США Ross.

Подводные лодки «Варшавянка» вооружены ракетами «Калибр» и готовы к любым сюрпризам. Недавний поиск такой субмарины крупными силами НАТО в Средиземном море доказал, что они умеют бесшумно перемещаться, всплывая в самых неожиданных для противника местах. Именно поэтому «Варшавянки» в случае необходимости сумеют поразить как корабли, так и подводные лодки НАТО, оставшись незамеченными.

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