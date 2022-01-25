Отработку слаженности тактических групп боевых судов и береговых воинских формирований проведут российские военные. 26 января стартовали совместные военные учения Северного флота и Арктической экспедиционной группировки.

Учебные манёвры станут одними из самых крупных за последнее время. В них примут участие три десятка кораблей, 20 летательных аппаратов, около 1,2 тысячи солдат и офицеров, а также примерно 140 единиц боевой техники. В числе привлечённых судов значится фрегат “Адмирал Горшков”, оснащённый новейшими гиперзвуковыми ракетами “Циркон”.

Основным местом практической отработки в Северном флоте называют Баренцево море. Кроме него, учения пройдут на побережье Мурманской области. Главная цель учений – закрепление взаимодействия различных группировок во время выполнения боевых задач в Арктике. Помимо этого, будут отработаны сценарии защиты морских коммуникаций, противодействия террористическим группам и так далее.

Примечательно, что учения проходят на фоне возросшей напряжённости у границ Украины и переговорам по гарантиям безопасности, которые Москва ведёт с США и НАТО.