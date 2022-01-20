читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Проявление территориальных притязаний Украины к России увидел в карте, которая висит в кабинете у министра иностранных дел соседней страны, сенатор Алексей Пушков.

В своём телеграм-канале он разместил фрагмент фотографии, на котором глава МИД Украины Дмитрий Кулеба показывает своему коллеге из США Энтони Блинкену карту. На ней к Незалежной присоединены полуостров Крым, а также город Таганрог (находится в Ростовской области) и Краснодарский край. Фотографию опубликовал у себя в Twitter министр иностранных дел Соединённых штатов. По мнению Пушкова, карта демонстрирует территориальные претензии Киева к Москве.

Кроме того Пушков заметил, что к Украине на той же карте относится и ряд территории Польши, и задался вопросом, почему власти этой страны до сих пор не возмутились таким положением дел.

Отношения России с Украиной испортились в 2014 году после госпереворота в этой стране. В марте того же года жители Крыма проголосовали за присоединение к Российской Федерации, однако в Киеве считают, что референдум прошёл незаконно, а Москва просто захватила полуостров силой.

Вам может понравиться

Генерал Картаполов: Ракеты “Циркон” заменят для России военные базы на Кубе

У России уже есть гиперзвуковые ракеты «Циркон», поэтому ей не нужно размещать свое вооружение на Кубе и в Венесуэле, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, с помощью столь

Сбербанк обрадовал всех россиян, пользующихся приложением “Сбербанк Онлайн”

Россиянам, которые используют приложение «Сбербанк Онлайн», сообщили о новой возможности. Об этом сообщает издание PRIMPRESS, ссылаясь на директора дивизиона «Кошелек клиента» Игоря Ковалева. Как сообщается, речь идёт о выпуске виртуальной
  • Анна
  • 20.01.2022
  • читать 1 минуту

Депутат Госдумы Сергей Каргинов поддержал инициативу Китая о запрете пропаганды накрашенных мужчин

России необходимо фильтровать западные фильмы и особенно детские телепрограммы, которые пропагандируют чуждое для ее культуры гендерное равенство, заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Каргинов. Так он прокомментировал новость о
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 января – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 января – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 20 января – небольшой снег, до -3 °C |