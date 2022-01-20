Проявление территориальных притязаний Украины к России увидел в карте, которая висит в кабинете у министра иностранных дел соседней страны, сенатор Алексей Пушков.

В своём телеграм-канале он разместил фрагмент фотографии, на котором глава МИД Украины Дмитрий Кулеба показывает своему коллеге из США Энтони Блинкену карту. На ней к Незалежной присоединены полуостров Крым, а также город Таганрог (находится в Ростовской области) и Краснодарский край. Фотографию опубликовал у себя в Twitter министр иностранных дел Соединённых штатов. По мнению Пушкова, карта демонстрирует территориальные претензии Киева к Москве.

Кроме того Пушков заметил, что к Украине на той же карте относится и ряд территории Польши, и задался вопросом, почему власти этой страны до сих пор не возмутились таким положением дел.

Отношения России с Украиной испортились в 2014 году после госпереворота в этой стране. В марте того же года жители Крыма проголосовали за присоединение к Российской Федерации, однако в Киеве считают, что референдум прошёл незаконно, а Москва просто захватила полуостров силой.