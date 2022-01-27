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О перспективах признания Донецкой и Луганской народных республик говорить пока рано. Такой вариант в Москве не рассматривают. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков изданию “Украина.ру”. 

Член Совета Федерации также отметил, что вряд ли стоит в ближайшее время ждать полномасштабного наступления Украины на непризнанные республики Донбасса с целью их захвата.  

Тем не менее сенатор не исключил провокаций со стороны украинских военных. По его мнению, именно таким образом Украина может спровоцировать ответные действия со стороны российских войск, что автоматически приведёт к введению новых санкций США против России. 

Ранее власти Соединённых Штатов неоднократно заявляли, что в случае вторжения России на Украину в отношении президента Владимира Путина, высокопоставленных чиновников, силовиков и бизнесменов России будут введены жёсткие санкции. В Москве уверяют, что никакого вторжения на Украину не планируется. 

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