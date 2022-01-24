читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сразу несколько стран заявили, что собираются начать эвакуацию своих дипломатов из Украины.

Об этом сообщили Великобритания, Австралия и Германия. Причиной эвакуации работников дипломатических представительств называется обострение ситуации на российско-украинской границе. Кроме того, данное решение было принято на фоне призыва США организовать эвакуацию своих дипломатов.

После этого Лондон, Канберра и Берлин выразили обеспокоенность ситуацией и дали рекомендацию своим гражданам покинуть Украину. Кроме того, вопросом о эвакуации озадачились и в Японии.

Как отмечается, Германия 22 января начала разрабатывать планы по эвакуации своих граждан и уже приводит его в действие. Эвакуация, как было отмечено, будет производиться за счёт государства.

Недавно мы сообщали о том, что Великобритания может задействовать спецназ для эвакуации своих дипломатов с Украины. Эвакуация будет осуществлена, если в стране начнётся полномасштабное военное столкновение.

Вам может понравиться

Премьер-министр Греции пообещал бездомным помочь с вакцинацией от коронавируса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал бездомным в стране помощь с вакцинацией. Как было заявлено, Мицотакис переговорил с бездомными в порту Пирей об их проблемах. Он также поблагодарил людей из Красного
  • Анна
  • 23.01.2022
  • читать 1 минуту

Эксперту Коротченко не понравился план Жириновского по уничтожению США ко Дню Победы

Заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможности России разбомбить США и уцелеть в термоядерной войне не соответствуют действительности, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал призыв главы либерал-демократов атаковать

Турция подписала первый контракт на поставку за рубеж новых БПЛА Bayraktar Akinci

В следующем году Турция начнет поставки за рубеж новейших беспилотных аппаратов Bayraktar Akinci в рамках подписанного 23 января контракта. Кто именно собирается приобретать эти ударно-разведывательные дроны, не сообщается. Главной особенностью
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |