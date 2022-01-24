Сразу несколько стран заявили, что собираются начать эвакуацию своих дипломатов из Украины.

Об этом сообщили Великобритания, Австралия и Германия. Причиной эвакуации работников дипломатических представительств называется обострение ситуации на российско-украинской границе. Кроме того, данное решение было принято на фоне призыва США организовать эвакуацию своих дипломатов.

После этого Лондон, Канберра и Берлин выразили обеспокоенность ситуацией и дали рекомендацию своим гражданам покинуть Украину. Кроме того, вопросом о эвакуации озадачились и в Японии.

Как отмечается, Германия 22 января начала разрабатывать планы по эвакуации своих граждан и уже приводит его в действие. Эвакуация, как было отмечено, будет производиться за счёт государства.

Недавно мы сообщали о том, что Великобритания может задействовать спецназ для эвакуации своих дипломатов с Украины. Эвакуация будет осуществлена, если в стране начнётся полномасштабное военное столкновение.