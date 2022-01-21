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Секретное британское подразделение SAS приведено в повышенную готовность в режиме ожидания, пишет таблоид Mirror. Авторы публикации поясняют, что элитный спецназ может быть задействован для эвакуации дипломатической миссии с Украины.

Дипломаты будут оперативно вывезены в Лондон, если в стране начнется полномасштабное вооруженное столкновение. Кроме того, рассматривается вариант с развертыванием сил SAS на территории Украины для обучения и консультирования военнослужащих ВСУ. Впрочем, первая версия кажется более близкой к действительности.

Журналисты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”,Лондон принимает непосредственное участие в антироссийской истерии, заявляя о скором «нападении» РФ на Украину. При этом большинство британских экспертов склоняются к мысли, что никакого «вторжения» не будет и быть не может.

Кроме того, Великобритания продолжает поставлять в Киев вооружение. По заявлению российской стороны, это может привести к эскалации внутри Украины, так как оружие будет задействовано в гражданской войне на Донбассе.

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