С 10 января россияне могут получить выплату, размер которой составляет 16 тысяч рублей. Однако, как уточняет издание PRIMPRESS, это относится только к определённой категории россиян.

Так, эта выплата предназначается для тех, кто имеет нагрудный знак, который выдаётся почётным донорам крови или плазмы крови. Получить такой знак можно в том случае, если безвозмездно сдать кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз.

Почётные доноры имеют право на получение ежегодного пособия, которое индексируется каждый год. В 2022 году размер этого пособия составит в среднем 16 тысяч рублей – эта сумма также зависит от региона.

Уточняется, что для получения пособия необходимо подавать заявление. Чтобы получить выплату в этом году, подать заявление требуется до конца марта. Сделать это можно в соцзащите.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом. Максимум можно возвратить 15 600 реблей.