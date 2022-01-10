читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 10 января россияне могут получить выплату, размер которой составляет 16 тысяч рублей. Однако, как уточняет издание PRIMPRESS, это относится только к определённой категории россиян.

Так, эта выплата предназначается для тех, кто имеет нагрудный знак, который выдаётся почётным донорам крови или плазмы крови. Получить такой знак можно в том случае, если безвозмездно сдать кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз.

Почётные доноры имеют право на получение ежегодного пособия, которое индексируется каждый год. В 2022 году размер этого пособия составит в среднем 16 тысяч рублей – эта сумма также зависит от региона.

Уточняется, что для получения пособия необходимо подавать заявление. Чтобы получить выплату в этом году, подать заявление требуется до конца марта. Сделать это можно в соцзащите.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом. Максимум можно возвратить 15 600 реблей.

Вам может понравиться

Российские миротворцы в Казахстане вооружены автоматами АК-12

На записи, опубликованной Минобороны РФ в ходе переброски российских десантников в Казахстан, видно, что они вооружены новыми автоматами АК-12. Это оружие Вооруженные силы получили лишь в прошлом году. Напомним, что

Le Monde: “Маневр Путина” застал врасплох США и НАТО

Маневр российского лидера Владимира Путина настолько ошарашил Соединенные Штаты, что они решили передать решение «украинского вопроса» Германии и Франции, пишет французское издание Le Monde. Публикацию в переводе представил портал «Газета.ру».

Эксперты разъяснили, как Казахстан превратился в проблему для Вашингтона

Соединенные Штаты первыми признали независимость Казахстана после распада СССР. Также они неоднократно предпринимали попытки распространить и усилить свое влияние на эту страну на протяжении всех последних 30 лет, пишет ближневосточный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 января – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 10 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 января – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 10 января – облачно с прояснениями, до 2 °C | Подольск: погода, 10 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 10 января – ясно, до 9 °C |