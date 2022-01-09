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В 2022 году появилась возможность получить до 15 600 рублей за занятия спортом.

Для получения выплаты требуется подать декларацию. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте ФНС и оформить документ, либо отправиться в налоговую инспекцию. Кроме того, потребуется предоставить копию договора на оказание соответствующих услуг, а также фискальный чек.

Однако, как уточняется, вычет будет оформлен лишь в том случае, если организации входит в перечень, опубликованный на сайте Минспорта. Всего в списке находится 3836 организаций.

Ограничена и максимальная сумма для вычета – она составляет 120 тысяч рублей. Возвратить можно 13%, что означает, что вернуть можно 15,6 тысяч рублей. Родители также могут оформить вычет на своих несовершеннолетних детей.

Ранее мы сообщали о выплате, которую россияне получат уже до 25 января. Однако предназначается она лишь для определённых категорий граждан.

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