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Канцлер Германии Олаф Шольц полностью аннулирует эффект от санкций против России еще до их введения, пишет польское издание Rzeczpospolita. Автор публикации Енджей Белецкий уточняет, что речь идет о позиции главы правительства ФРГ по «Северному потоку-2».

Ранее Шольц заявил, что проект газопровода не нужно сильно политизировать, так как он является коммерческим проектом. Кроме того, он категорически отказался включать «Северный поток-2» в пакет новых антироссийских санкций, что фактически делает их бесполезными.

По мнению автора, позиция Шольца идет вразрез с мнением коллективного Запада. Германия не видит связи «Северного потока-2» с событиями на Украине, а также не поддерживает политику Соединенных Штатов по «усмирению России», которая якобы собирается «напасть» на соседнее государство. Польский публицист в упор не замечает, что «вторжение РФ на Украину» – это целиком и полностью проект США, не имеющий ничего общего с реальной действительностью и какого-либо отношения к Москве.

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