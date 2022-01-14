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Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 не имеет аналогов в мире, являясь уникальным самолетом такого класса. Создавался он как ответ американскому B-1B Lancer, но существенно превзошел его по большинству параметров. Особенно сейчас, когда российские инженеры модернизировали воздушную машину и значительно улучшили его эксплуатационные характеристики, пишет китайский портал Sohu.

Соединенные Штаты уже задумываются о замене своих B-1B из-за морального устаревания, а вот российский Ту-160 остается весьма опасным ракетоносцем. 13 января первый модернизированный самолет впервые поднялся в небо. На высоте 600 метров пилоты проверили все его летные параметры, которые полностью соответствуют заявленным характеристикам.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что Ту-160 давно стал боевым самолетом мирового класса и сейчас остается вне конкуренции. Он имеет потенциал для модернизации, поэтому вполне может прослужить российским ВКС еще несколько десятилетий.

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