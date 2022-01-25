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В России для борьбы с боевыми пловцами предложили применять акустические волны. Об этом рассказывает РИА Новости.

Как сообщается, враг может использовать диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы осуществлять минирование кораблей и подлодок России. Проводить подобные операции могут даже обученные животные.

Бороться с такими диверсантами можно при помощи особой охранной системы. В неё будут включены комплексы, позволяющие осуществлять мониторинг и распознавание нарушителей. Кроме того, комплексы должны оказывать на них нелетальное воздействие. К примеру, это возможно при помощи гидроакустического оружия.

Такое оружие может вызывать у нарушителей боль, чувства дискомфорта, страха или тревоги. Гидроакустическое оружие, как было отмечено, позволит минимизировать негативные последствия и ущерб для нарушителей.

Недавно журналисты издания Popular Science рассказали о российской платформе «Маркер». Как было заявлено, она открывает широкие возможности для создания и тестирования уникальной техники.

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