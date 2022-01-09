Семьи в России уже скоро будут получать увеличенное пособие, которое выплачивается на детей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как заявляется, выплату можно будет получить уже с февраля. Пособие выплачивается один раз на каждого рождённого ребёнка и от доходов родителей не зависит. Размер пособия – 19 981 рублей. Кроме того, в некоторых регионах есть районные коэффициенты, и за счёт них выплата может быть увеличена.

К примеру, в Москве мать может получить дополнительно 93 570 рублей за первого ребёнка, но лишь в том случае, если она родила до 35 лет.

Оформить выплату можно через работодателя, если мать ребёнка до родов официально работала. В ином случае придётся отправиться в отделение соцзащиты населения.

Недавно мы сообщали, что в Госдуме хотят ввести новые меры поддержки населения. Предлагается выплачивать по 10 тысяч рублей каждому человеку.