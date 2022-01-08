Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что россиянам необходимо оказать финансовую поддержку. Его слова передаёт издание PRIMPRESS.

Согласно заявлению Миронова, население России требуется поддержать. В частности, он отметил естественную убыль населения, которая составила почти миллион человек только за 11 месяцев прошлого года.

В этой ситуации необходимо предпринимать новые меры поддержки россиян. Некоторое время назад в Госдуму был внесён новый законопроект. Так, предлагается выплатить гражданам России по 10 тысяч рублей. Сначала деньги получат семьи, где имеются несовершеннолетние дети, затем пенсионеры, потом остальные граждане.

Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда и пенсии требуется повысить в два раза. Размер средней пенсии сейчас равняет 15-ти тысячам рублей. Таким образом, в будущем вышедшие на заслуженный отдых граждане смогут получать по 30 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году россиян ожидают изменения в выплате пенсий. К примеру, у пенсионеров-банкротов нельзя будет удерживать часть пенсии.