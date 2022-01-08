Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что россиянам необходимо оказать финансовую поддержку. Его слова передаёт издание PRIMPRESS.

Согласно заявлению Миронова, население России требуется поддержать. В частности, он отметил естественную убыль населения, которая составила почти миллион человек только за 11 месяцев прошлого года.

В этой ситуации необходимо предпринимать новые меры поддержки россиян. Некоторое время назад в Госдуму был внесён новый законопроект. Так, предлагается выплатить гражданам России по 10 тысяч рублей. Сначала деньги получат семьи, где имеются несовершеннолетние дети, затем пенсионеры, потом остальные граждане.

Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда и пенсии требуется повысить в два раза. Размер средней пенсии сейчас равняет 15-ти тысячам рублей. Таким образом, в будущем вышедшие на заслуженный отдых граждане смогут получать по 30 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году россиян ожидают изменения в выплате пенсий. К примеру, у пенсионеров-банкротов нельзя будет удерживать часть пенсии.

Вам может понравиться

Technet.cz: Чешский летчик-ас рассказал о возможностях истребителей МиГ-29

Российский истребитель МиГ-29 впечатляет своими возможностями и при этом очень прост в управлении. Однако у него есть серьезная проблема, связанная с повышенным расходом топлива, рассказал чешский ас Вацлав Вашек. Он

ВМС США рассказали о повышении уровня безопасности подлодок после истории с некачественной сталью

Алан Барибо, представляющий американские ВМС, рассказал о мерах, которые бели предприняты для обеспечения безопасности подводных лодок, изготовленных из стали низкого качества. Он заявил, что приняты новые стандарты, соблюдение которых будет

Немецкий журналист Бауэр оценил резкий “украинский разворот” Германии после встречи Путина и Байдена

Власти Германии после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена с рекордной скоростью «переобулись» в отношении «украинского вопроса», рассказал журналист Даниэль Бауэр. Он напомнил, что СМИ безоглядно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | город Мытищи: погода, 8 января – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 января – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 января – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 8 января – ясно, до -1 °C | Подольск: погода, 8 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Армавир: погода, 8 января – пасмурно, до 6 °C |