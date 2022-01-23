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Развернутые на территории Мурманской области российские средства радиоэлектронной борьбы запущены на всю мощь и применяются для целенаправленных атак на вооружение НАТО, пишет портал Avia.Pro. Авторы поясняют, что использование комплексов РЭБ может быть одним из ответов РФ на отказ Альянса предоставлять гарантии безопасности.

Речь идет о комплексах «Мурманск-БН», которые отлично справляются с подавлением работы электроники, систем навигации и связи в американских истребителях F-35. Именно эти самолеты, принадлежащие ВВС Норвегии первыми попали под удар. Осло, обнаруживший это, вполне может пожалеть, что выбросил на ветер огромные деньги на приобретение истребителей пятого поколения.

Кроме того, станции РЭБ атаковали радиолокационную станцию, идентифицировать которую не удалось. Она развернута в северной части Норвегии и принадлежит США.

В Норвегии сейчас идет подготовка к маневрам «Холодный ответ-2021», в которых будут принимать участия авианосцы США и Великобритании, корабли, самолеты и сухопутные силы других стран НАТО. Использование Россией комплексов РЭБ вполне может если не сорвать учения, то создать серьезные проблемы организаторам и участникам.

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